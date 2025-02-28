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Экс-советник Пентагона предупредил, что Украину «раздавят» без оружия США

Telegraph: Украина рискует быть «раздавленной» без поставок оружия из США
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Aaron Favila/AP

Киев могут «раздавить», если Вашингтон прекратит поставки вооружений. Об этом заявил бывший советник министерств юстиции и обороны США Чарли Купер в своей статье для британского издания Telegraph.

«Военно-промышленный комплекс США <...> производит одно из лучших в мире вооружений... Без этих (ЗРК Patriot, дальнобойных ракет ATACMS) и других видов вооружения США Украина рискует быть раздавленной», — указано в материале.

Автор подчеркнул, что другие страны НАТО не смогут компенсировать Украине американскую военную поддержку.

26 февраля газета Politico сообщила, что в Госдепе США разрабатывают план по возобновлению военной помощи Украине. Чиновники составляют список дополнительных исключений из заморозки иностранной помощи.

По данным собеседника издания, в случае одобрения данных исключений они выйдут за рамки тех разрешений на оказание помощи другим странам, которые дал государственный секретарь США Марко Рубио.

Ранее посол РФ предрек «истощение» Украины из-за отсутствия поставок оружия.

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