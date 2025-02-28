Рамочное соглашение, определяющее, как США будут получать доходы от природных ресурсов Украины в обмен на гарантии безопасности, содержит некоторые юридические недостатки, которые предстоит устранить в ходе будущих переговоров. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех экспертов.

В проекте соглашения, с которым ознакомилось агентство, говорится о создании совместного «Инвестиционного фонда реконструкции», управляемого США и Украиной. В нем, как указали эксперты, содержатся обнадеживающие формулировки, но Вашингтон не предлагает Киеву гарантий безопасности, которых он так жаждет.

Ожидается, что соглашение будет подписано в пятницу, 28 февраля. Документ предусматривает, что украинское правительство будет перечислять в фонд 50% от будущей монетизации любых государственных активов, связанных с природными ресурсами. При этом в нем не указаны суммы, сроки или подробности об управлении фондом.

Именно этого и следовало ожидать от рамочного соглашения, отметил доцент кафедры международного права Лейденского университета Брайан Макгэрри.

«Оно налагает обязательства по сотрудничеству, но не содержит каких-либо конкретных обязательств оборонного характера. Это именно то, что мы видим в этом соглашении. США не дали конкретных гарантий», — сказал Макгэрри.

Один анонимный дипломатический источник считает соглашение «довольно выгодной сделкой для обеих сторон».

Несмотря на отсутствие гарантий безопасности, условия, изложенные в рамочном соглашении, могут стать облегчением для Украины, поскольку США откажутся от своего первоначального требования о компенсации в размере $500 млрд за уже оказанную военную поддержку, отмечается в материале.

Накануне директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что США ожидают, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам принесет прибыль в размере $20 млрд.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия начинает переговоры с США «в сильной позиции».