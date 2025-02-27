В США раскрыли сумму прибыли от сделки с Украиной по редкоземельным металлам

Хассет: США ожидают прибыль в $20 млрд от сделки с Украиной по минералам

США ожидают, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам принесет прибыль в размере $20 млрд. Об этом заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт телеканалу NewsNation.

«Есть много оценок, но я думаю, что приблизительная оценка того, что это принесет американскому народу, составляет около $20 млрд, но на самом деле стоимость (сделки — «Газета.Ru») гораздо больше», — сказал собеседник телеканала.

Хассет добавил, что наличие критически важных минералов, которые имеют особую важность для сборки компьютеров и всего остального, не только поможет США в обеспечении национальной безопасности, но и, если месторождения будут принадлежать США, это поможет защитить их.

Согласно обнародованному проекту соглашения, Киев и Вашингтон создадут совместный фонд восстановления, в который Украина будет направлять 50% доходов от природных ресурсов, при этом США будут единственным бенефициаром этого фонда. Взамен американское правительство возьмет на себя долгосрочные финансовые обязательства перед Украиной.

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский не рассчитывает подписывать новое соглашение с США, которое должно последовать за рамочным соглашением по редкоземельным металлам, без включения в него более широких гарантий безопасности. Также украинский политик заявлял, что Украина «не вернет Вашингтону и 10 центов», если в документе их пропишут в качестве долга.

Ранее Украину назвали экономической колонией США.