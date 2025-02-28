Дубинский: Зеленский продает все США в обмен на личные гарантии

Владимир Зеленский фактически продает Украину Соединенным Штатам Америки. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Зеленский одним махом продает то, что осталось — в обмен на личные гарантии и сохранность своих денег. Продает цинично», — написал он.

25 февраля газета Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

24 февраля президент РФ Владимир Путин призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных материалов. Он отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках.

Ранее Путин раскрыл роль России в возможном соглашении по недрам между США и Украиной.