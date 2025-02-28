В ЕС назвали лучшую гарантию безопасности для Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. Ее слова во время выступления в Вашингтоне приводит телеканал n-tv.

«Почему мы [Эстония] в НАТО? Потому что мы боимся России», — объяснила Каллас.

По ее словам, единственная гарантия безопасности, которая работает – это «защитный зонтик НАТО».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что его страна создаст свой военный альянс, если не сможет вступить в НАТО. По мнению главы государства, для реализации подобного проекта Украине нужно будет обеспечить «такое финансирование, контингенты и оборонное производство, которые будут означать гарантированный мир». При этом он отметил, что Украина не сможет сделать это самостоятельно.

Говоря о гарантиях безопасности Украины, Зеленский также заявил, что страна должна иметь армию в 800 тысяч человек, а союзники будут помогать ее финансировать.

Ранее во Франции придумали еще одну гарантию безопасности для Украины.