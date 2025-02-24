Зеленский заявил о планах Украины создать свой военный альянс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что его страна создаст свой военный альянс, если не сможет вступить в НАТО. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

По мнению главы государства, для реализации подобного проекта Украине нужно будет обеспечить «такое финансирование, контингенты и оборонное производство, которые будут означать гарантированный мир». При этом он отметил, что Украина не сможет сделать это самостоятельно.

Говоря о гарантиях безопасности Украины, Зеленский также заявил, что страна должна иметь армию в 800 тысяч человек, а союзники будут помогать ее финансировать.

Накануне газета Financial Times писала, что Вашингтон и Киев ведут переговоры о заключении соглашения по доступу США к украинским полезным ископаемым в обмен на предоставление украинцам американской военной помощи. Отмечается, что в последнем черновом варианте документа больше не содержится положение о 100-процентном контроле США над инвестиционным фондом, который будет управлять всей деятельностью по редкоземельным ресурсам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о готовности к отставке и отказался возвращать долги США.