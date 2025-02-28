Шойгу прибыл с рабочим визитом в Пекин

Шойгу прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином и Ван И

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом. Он встретится с высшим руководством Китая, сообщили в аппарате СБ, передает ТАСС.

Это второй его визит в Китай за последние три месяца. Он пробудет в китайской столице один день.

В ходе визита Шойгу встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел КНР Ван И.

Ожидается, что они обсудят вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.

27 февраля Сергей Шойгу провел переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином.

До этого секретарь Совбеза встретился с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином и президентом страны Прабово Субианто. По итогу переговоров он заявлял, что Россия донесла до Индонезии позицию по Украине и переговорам с США.

Ранее Шойгу ответил пословицей на требование Украины о гарантиях безопасности.