Шойгу ответил русской пословицей, обсуждая гарантии безопасности Украине

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал обсуждение гарантий безопасности по конфликту на Украине русской пословицей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть такая старая русская пословица: единожды солгавши, кто ж тебе поверит. А тут не единожды, во всяком случае, по Украине — уже дважды», — сказал политик.

До этого сообщалось, что глава Евросовета Антониу Кошта в приглашении лидерам стран-членов Европейского союза на специальный саммит 6 марта заявил, что Европа готова участвовать в гарантиях соблюдения мира на Украине.

26 февраля британский журнал The Economist сообщил, что Франция и Великобритания планируют развернуть свои военные контингенты на Украине не на линии боевого соприкосновения, а в городах, портах, украинских атомных электростанциях и других объектах инфраструктуры.

Также газета The Wall Street Journal писала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину.

Ранее издание Politico сообщило, что французский президент Эммануэль Макрон только потратил время в США, пытаясь обсудить мир на Украине.