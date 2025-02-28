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Во Франции обратились к Трампу и Маску после ареста кандидата в президенты Румынии

Политик Филиппо обратился к Трампу и Маску после ареста Джеорджеску
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INQUAM PHOTOS/Octav Ganea//Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратился к президенту США Дональду Трампу и главе Департамента государственной эффективности (DOGE) страны Илону Маску после ареста кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Предупреждение Дональду Трампу, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и Илону Маску. Под давлением Евросоюза кандидат в президенты Румынии был арестован полицией, чтобы помешать ему баллотироваться на выборах», — написал он.

Филиппо заявил, на Румынию обрушивается «темная ночь евроглобалистской тирании».

До этого Джеорджеску назвал свое задержание правоохранительными органами, произошедшее через два месяца после выборов, спланированной провокацией.

Накануне Джеорджеску был допрошен генеральной прокуратурой Румынии и обвинен в шести преступлениях, включая распространение заведомо ложной информации. Данные обвинения являются частью более масштабного расследования незаконного финансирования его президентской кампании осенью прошлого года. В качестве меры пресечения политику назначено ограничение свободы передвижения в виде подписки о невыезде сроком на 60 дней.

Ранее Илон Маск назвал задержание кандидата в президенты Румынии Джеорджеску бардаком.

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