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Кандидат в президенты Румынии назвал свое задержание спланированным

Джеорджеску назвал свое задержание спустя 2 месяца после выборов спланированным
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Cristian Cristel/Global Look Press

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску назвал свое задержание правоохранительными органами, произошедшее через два месяца после выборов, спланированной провокацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Джеорджеску подчеркнул временной разрыв между выборами и арестом, задавшись вопросом: «Почему задержание произошло именно сейчас, а не в декабре, сразу после выборов?». Он выразил убежденность в преднамеренном характере действий правоохранительных органов, заявив, что все это выглядит как тщательно продуманный план, реализованный с расчетом на определенный эффект. При этом политик признался, что, хотя задержание и стало неожиданностью, его это не удивило в контексте сложившейся ситуации.

Накануне Джеорджеску был допрошен генеральной прокуратурой Румынии и обвинен в шести преступлениях, включая распространение заведомо ложной информации. Данные обвинения являются частью более масштабного расследования незаконного финансирования его президентской кампании осенью прошлого года. В качестве меры пресечения политику назначено ограничение свободы передвижения в виде подписки о невыезде сроком на 60 дней.

Ранее Илон Маск назвал задержание кандидата в президенты Румынии Джеорджеску бардаком.

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