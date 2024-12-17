Южная Корея ввела санкции против России

Южная Корея в одностороннем порядке ввела санкции в отношении 11 лиц и 15 организаций, связанных с сотрудничеством в военной сфере между Северной Кореей и Россией. Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на министерство иностранных дел Сеула.

Под санкции попали несколько бизнесменов и их компании. В опубликованном перечне принадлежность семи физических лиц и 13 организаций указана российской.

В санкционном списке правительства оказались заместитель начальника генерального штаба Корейской народной армии Ким Ён Бок, директор оперативного управления генерального штаба из Корейской народной армии Шин Кым Чхоль, техник-ракетчик северокорейской армии Ли Сон Джин, а также офицер КНА Ли Бон Чхун.

Рестрикции начнут действовать с 19 декабря.

В ноябре президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Сеул будет добиваться введения санкций в отношении России и КНДР за военное сотрудничество между ними. По его словам, Южная Корея будет «плотно взаимодействовать с союзниками и партнерами, чтобы в отношении российско-северокорейского военного сотрудничества осуществлялись мощные и действенные санкции».

Тогда же КНДР официально ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Документ включает 23 статьи и охватывает не только вопросы военной помощи, но и сотрудничество в таких областях, как торговля, экономика, инвестиции, наука и технологии. В него также входят совместные проекты в сфере освоения космоса и мирного атома.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал неизбежной войну на Корейском полуострове.