Бессент заявил о согласовании сделки по ресурсам между США и Украиной

Бессент сообщил, что сделка по ресурсам между США и Украиной согласована

Сделка между США и Украиной по ресурсам согласована, ожидается ее подписание. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business.

«Сделка завершена. Завтра [президент Украины Владимир] Зеленский прибудет сюда [в Вашингтон], чтобы подписать соглашение», — отметил он.

Бессент уточнил, что переговоры по этой сделке уже прекращены.

25 февраля газета Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

24 февраля президент РФ Владимир Путин призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных материалов. Он отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках.

Ранее Путин раскрыл роль России в возможном соглашении по недрам между США и Украиной.