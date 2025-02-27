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Трамп заявил о продвижении в урегулировании конфликта на Украине

Трамп сообщил, что РФ и США продвинулись в урегулировании конфликта на Украине
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Daniel Torok/White House/Global Look Press

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки продвинулись в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с журналистами, пишет РИА Новости.

«Мы очень хорошо продвинулись», — отметил он и подчеркнул, что Москва «действовала очень хорошо».

Трамп добавил, что у Вашингтона «были очень хорошие переговоры» как с Москвой, так и с Киевом.

Незадолго до этого Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером рассказал, что давно знаком с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома добавил, что не верит в то, что президент РФ может нарушить будущее соглашение об урегулировании российско-украинского конфликта.

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее в Кремле назвали этапы восстановления отношений между Россией и США.

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