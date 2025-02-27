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Украину назвали экономической колонией США

Telegraph: США фактически превращают Украину в экономическую колонию
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Mariam Zuhaib/AP

США соглашением по редкоземельным ресурсам с Украиной фактически превращают эту страну в свою экономическую колонию. Об этом пишет британское издание Telegraph.

Как отмечается в материале издания, полные условия соглашения США и Украины по минералам еще не опубликованы, однако очевидно, что сделка невыгодна Киеву.

«(Президент США – прим. ред.) потребовал то, что фактически превратит Украину в экономическую колонию», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Telegraph, Украина должна была оказаться альтернативным источником редкоземельных ресурсов для Европы, однако в ситуацию вмешались Соединенные Штаты.

Брюссель заинтересован в добыче графита на Украине.

Еврокомиссия предложила создать центр критически важного сырья Евросоюза для совместной закупки ключевых металлов и минералов, необходимых для энергетического перехода.

ЕК планирует запустить совместные гарантийные схемы с Европейским инвестиционным банком, которые помогут снизить затраты на возобновляемую энергию, а также будут способствовать поддержке производственных сетей. Создание центра критически важного сырья ЕС поможет закупать металлы и минералы для энергетического перехода.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.

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