Лукашенко высказался о роли Украины в урегулировании конфликта с РФ

Лукашенко: никто не будет урегулировать украинский конфликт без Киева

Вопросы урегулирования конфликта на Украине без участия Киева никто решать не будет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко американскому блогеру Марио Науфалу. Интервью опубликовано на официальном сайте белорусского лидера.

«Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет», — высказался Лукашенко.

Глава Белоруссии добавил, что в ходе его последних контактов с президентом РФ Владимиром Путиным российский лидер подтвердил готовность к переговорам с украинской стороной.

Лукашенко также рассказал, почему украинцев не позвали на переговоры РФ и США в Саудовскую Аравию. Лукашенко, ссылаясь на слова Путина, заявил, что там в основном обсуждались вопросы российско-американского взаимодействия, а украинский конфликт упоминался лишь вскользь.

До этого в издании Asia Times призвали Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского к прямому диалогу для урегулирования конфликта на Украине. По мнению журналистов, многое в этом вопросе будет зависеть от уровня доверия лидеров двух стран, подчеркнув, что посреднические переговоры противоборствующих сторон редко бывают успешными.

Ранее в Госдуме назвали заявление Зеленского о переговорах политическим воем.