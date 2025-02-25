Украинский президент Владимир Зеленский начал утрачивать контроль над властью. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Диктатор (Зеленский) теряет контроль над властью. Даже ранее лояльные СМИ в Киеве ополчились на него. Как и зависимый парламент», — написал он.

25 февраля Верховная рада только со второго раза поддержала постановление о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Депутат Ярослав Железняк уточнил, что в понедельник документ набрал 218 голосов при необходимых 226.

До этого депутат Рады Александр Дубинский заявил, что украинцы не простят президенту Владимиру Зеленскому срыв мирного урегулирования конфликта с Россией. Если мирного договора не будет, то Зеленского «снесут изнутри», уверен он.

Оппозиционер и до этого заявлял о желании Зеленского продлить конфликт на территории Украины на два года.

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