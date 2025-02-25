Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ирландии заявили, что Зеленский теряет власть

Журналист Боуз: Зеленский начал утрачивать контроль над властью в Украине
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский начал утрачивать контроль над властью. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Диктатор (Зеленский) теряет контроль над властью. Даже ранее лояльные СМИ в Киеве ополчились на него. Как и зависимый парламент», — написал он.

25 февраля Верховная рада только со второго раза поддержала постановление о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Депутат Ярослав Железняк уточнил, что в понедельник документ набрал 218 голосов при необходимых 226.

До этого депутат Рады Александр Дубинский заявил, что украинцы не простят президенту Владимиру Зеленскому срыв мирного урегулирования конфликта с Россией. Если мирного договора не будет, то Зеленского «снесут изнутри», уверен он.

Оппозиционер и до этого заявлял о желании Зеленского продлить конфликт на территории Украины на два года.

Ранее Украине сообщили неприятные новости о долгах перед Западом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами