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Правительство Украины одобрило заключение договора с США о разработке ископаемых

Шмыгаль: кабмин Украины утвердил совместное с США создание инвестиционного фонда
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Пресс-служба Кабмина Украины

Украинское правительство одобрило заключение договора о совместном создании с Соединенными Штатами инвестиционного фонда восстановления страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании инвестиционного фонда восстановления», — написал глава украинского кабмина.

По его словам, договор «стал лучше», потому что Штаты не получат украинские недра в собственность. Шмыгаль подчеркнул, что в фонд будут идти 50% поступлений от добычи ресурсов, а расходовать эти деньги можно будет только на восстановление Украины.

26 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной не будет включать в себя пункты о гарантиях безопасности, поскольку Киеву нужны гарантии не только от Вашингтона.

Американские чиновники заверили, что в доработанном варианте сделки появился некий пункт по поводу гарантий, подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский анонсировал аудит лицензий на добычу редкоземельных металлов.

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