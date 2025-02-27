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США хотели исключить пункт о гарантиях безопасности Украине из сделки по ископаемым

NYT: США внесли пункт о гарантиях безопасности Киеву только в конце переговоров
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Tobias SCHWARZ/Reuters

США пытались исключить пункт о гарантиях безопасности из проекта соглашения с Украиной по полезным ископаемым. Об этом сообщила газета The New York Times.

Копия соглашения, которую получила NYT, включала предложение, что Соединенные Штаты «поддерживают усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира». В предыдущих проектах фраза о гарантиях безопасности отсутствовала.

Украинский чиновник, проинформированный о проекте, и несколько человек осведомленных о переговорах, подтвердили газета, что формулировка о безопасности была включена в документ.

«Переговорщики администрации США ... усиленно пытались исключить фразу о гарантиях безопасности из более ранних версий, утверждая, что эта формулировка выходит за рамки переговоров о правах на полезные ископаемые. Она была добавлена ​​только в черновиках на поздних этапах переговоров», — пишет NYT.

Газета подчеркивает, что пока неясно, подразумевает ли новая формулировка поддержку США предложенных гарантий безопасности, включая размещение европейских миротворцев на Украине.

26 февраля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство республики одобрило заключение договора о совместном создании с США инвестиционного фонда восстановления.

По его словам, в фонд будут идти 50% поступлений от добычи ресурсов, а расходовать эти деньги можно будет только на восстановление Украины.

Ранее Зеленский заявил, что не отдаст США и десяти центов.

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