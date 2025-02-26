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Зеленский заявил об отсутствии гарантий безопасности для Украины в соглашении с США

Зеленский: в соглашении Украины с США нет точных гарантий безопасности
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Anatolii Stepanov/Reuters

Соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной не будет включать в себя пункты о гарантиях безопасности, поскольку Киеву нужны гарантии не только от Вашингтона. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

«В этой сделке не будет конкретных шагов по гарантиям безопасности, потому что нам о них нужно говорить не только с США. С Соединенными Штатами, европейцами и так далее. США будет недостаточно... В этой сделке будут только базовые вещи», — сказал Зеленский.

Он отметил, что просил американскую сторону внести в соглашение «хотя бы понимание», что документ может быть частью гарантий безопасности. Американские чиновники заверили, что в доработанном варианте сделки появился некий пункт по поводу гарантий, подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что если Украина не получит гарантий безопасности, то «ничего не сработает».

25 февраля газета Financial Times сообщила, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. При этом в документе по-прежнему ничего не говорится о гарантиях безопасности для Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что в рамках сделки не отдаст США и десяти центов.

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