Раскрыта продолжительность переговоров представителей США и РФ в Стамбуле

РИА: переговоры РФ и США в Стамбуле о работе посольств займут до пяти часов

Переговоры делегаций США и России в Стамбуле могут продлиться не менее пяти часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Переговоры могут идти порядка пяти часов», — сказал собеседник агентства.

27 февраля в американском генконсульстве в Стамбуле проходят переговоры представителей США и России. Стороны обсуждают проблемы работы посольств. Встреча началась около 10 утра по московскому времени.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, по данному вопросу во время российско-американской встречи в Саудовской Аравии были достигнуты договоренности. В Турции проходит встреча на экспертном уровне.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

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