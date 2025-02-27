Глава МИД Украины указал на важную деталь при обсуждении гарантий безопасности Киеву

Министр иностранных дел Украины, комментируя дискуссию по поводу возможного размещения миротворцев на территории республики, заявил, что гарантии безопасности также должны включать защиту неба и моря. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Дискуссия о возможном размещении иностранных контингентов в Украине в рамках более широких гарантий мира и безопасности была сосредоточена в основном на «наземных действиях». Но обеспечение безопасности воздушного пространства и моря Украины не менее, если не более, важно. Суша, небо и море должны быть в центре внимания», — написал Сибига.

26 февраля британский журнал The Economist сообщил, что Франция и Великобритания планируют развернуть свои военные контингенты на Украине не на линии боевого соприкосновения, а в городах, портах, украинских атомных электростанциях и других объектах инфраструктуры.

Также газета The Wall Street Journal писала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину.

Ранее Шойгу ответил русской пословицей, обсуждая гарантии безопасности Украине.