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Глава МИД Украины указал на важную деталь при обсуждении гарантий безопасности Киеву

Глава МИД Сибига: гарантии Украине должны обеспечить безопасность в небе и море
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины, комментируя дискуссию по поводу возможного размещения миротворцев на территории республики, заявил, что гарантии безопасности также должны включать защиту неба и моря. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Дискуссия о возможном размещении иностранных контингентов в Украине в рамках более широких гарантий мира и безопасности была сосредоточена в основном на «наземных действиях». Но обеспечение безопасности воздушного пространства и моря Украины не менее, если не более, важно. Суша, небо и море должны быть в центре внимания», — написал Сибига.

26 февраля британский журнал The Economist сообщил, что Франция и Великобритания планируют развернуть свои военные контингенты на Украине не на линии боевого соприкосновения, а в городах, портах, украинских атомных электростанциях и других объектах инфраструктуры.

Также газета The Wall Street Journal писала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину.

Ранее Шойгу ответил русской пословицей, обсуждая гарантии безопасности Украине.

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