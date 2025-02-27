Директор оборонного концерна Hensoldt Оливер Дерре заявил, что завершение конфликта на Украине якобы не уменьшит «угрозу» странам НАТО со стороны России. Его слова приводит N-tv.

«Военные, особенно в Польше и странах Балтии, чувствуют дыхание Путина», — сказал Дерре.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио назвал единственной угрозой для НАТО наличие внутри военного блока стран, которые имеют слабые армии. Он указал, что страны в Западной Европе очень богаты и у них «много денег», поэтому они должны заниматься инвестициями в свою национальную безопасность.

Госсекретарь также заявил, что Вашингтон больше не может субсидировать союзников по Североатлантическому альянсу, которые не тратят необходимое количество средств на нужды обороны.

Ранее посол Украины начал запугивать будущее правительство Германии «войной» с Россией.