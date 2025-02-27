Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили, что Европа чувствует «дыхание Путина»

Директор военного концерна Hensoldt Дерре: в Европе чувствуют дыхание Путина
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Директор оборонного концерна Hensoldt Оливер Дерре заявил, что завершение конфликта на Украине якобы не уменьшит «угрозу» странам НАТО со стороны России. Его слова приводит N-tv.

«Военные, особенно в Польше и странах Балтии, чувствуют дыхание Путина», — сказал Дерре.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио назвал единственной угрозой для НАТО наличие внутри военного блока стран, которые имеют слабые армии. Он указал, что страны в Западной Европе очень богаты и у них «много денег», поэтому они должны заниматься инвестициями в свою национальную безопасность.

Госсекретарь также заявил, что Вашингтон больше не может субсидировать союзников по Североатлантическому альянсу, которые не тратят необходимое количество средств на нужды обороны.

Ранее посол Украины начал запугивать будущее правительство Германии «войной» с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами