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Госсекретарь США назвал единственную угрозу для НАТО

Госсекретарь Рубио назвал единственной угрозой для НАТО слабые армии в Европе
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Global Look Press

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал единственной угрозой для НАТО наличие внутри военного блока стран, которые имеют слабые армии. Так в интервью Fox News он прокомментировал слова потенциального канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что НАТО в нынешнем виде находится под угрозой из-за США.

«Моя реакция такова: НАТО не в опасности. Единственное, что ставит НАТО под угрозу, это тот факт, что у нас есть союзники по НАТО, у которых едва ли есть военные силы или чьи военные силы не очень боеспособны, потому что они 40 лет не тратили на это никаких денег», — сказал Рубио.

Он указал, что страны в Западной Европе очень богаты и у них «много денег», поэтому они должны заниматься инвестициями в свою национальную безопасность.

13 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что жителям стран — членов Европейского союза придется учить русский язык, если они не начнут выделять больше денег на военные нужды.

Ранее Рубио раскрыл подробности диалога США и России по Украине.

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