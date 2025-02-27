Посол Украины начал запугивать будущее правительство Германии «войной» с Россией

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Германию как можно быстрее сформировать новое правительство после выборов и обеспечить финансирование безопасности, в том числе Украины. Об этом пишет телеканал n-tv.

По его словам, ведущим политическим партиям Германии важно «быстро договориться и обеспечить финансирование безопасности». Макеев утверждает, что если Россию не остановить, то это станет «отсутствием гарантий безопасности» для Европы.

Посол Украины предупредил, что если Берлин будет медлить в вопросе безопасности, то дело может дойти «до войны». Дипломат также призвал к усилению поддержки Киева. Речь идет о конфискации российских активов, передаче ракет Taurus, снижении верхнего предела цены на нефть, усилении санкций, и гарантии безопасности для Украины в виде членства в НАТО.

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии раскрыли, что сырьевая сделка с США означает для Украины.