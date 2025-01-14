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В России отказались отдавать новые территории

Патрушев: Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст Донбасс и Новороссию
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская Федерация ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории. Об этом в интервью kp.ru заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Это даже не обсуждается», — сказал он, комментируя заявления ряда политиков США о том, что Россия ни при каких обстоятельствах не уступит земли, ставшие ее частью.

Член Совбеза отметил, что территории, которые некогда управлялись Украиной, вошли в состав РФ по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов.

Вместе с тем он подчеркнул, что линия России в отношении Украины остается неизменной. По словам Патрушева, для РФ важно, чтобы задачи специальной военной операции (СВО), которые известны и не менялись, были решены.

Он также счел важным, чтобы в мире было признано вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью РФ в соответствии с Конституцией страны.

В ноябре президент РФ Владимир Путин отметил, что жители Донбасса и Новороссии реализовали свое право на суверенитет от Украины.

Ранее Путин заявил, что все задачи СВО будут решены и безопасность России будет обеспечена.

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