Патрушев: Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст Донбасс и Новороссию

Российская Федерация ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории. Об этом в интервью kp.ru заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Это даже не обсуждается», — сказал он, комментируя заявления ряда политиков США о том, что Россия ни при каких обстоятельствах не уступит земли, ставшие ее частью.

Член Совбеза отметил, что территории, которые некогда управлялись Украиной, вошли в состав РФ по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов.

Вместе с тем он подчеркнул, что линия России в отношении Украины остается неизменной. По словам Патрушева, для РФ важно, чтобы задачи специальной военной операции (СВО), которые известны и не менялись, были решены.

Он также счел важным, чтобы в мире было признано вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью РФ в соответствии с Конституцией страны.

В ноябре президент РФ Владимир Путин отметил, что жители Донбасса и Новороссии реализовали свое право на суверенитет от Украины.

Ранее Путин заявил, что все задачи СВО будут решены и безопасность России будет обеспечена.