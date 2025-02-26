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Президент Республики Сербской прокомментировал обвинительный приговор суда БиГ

Додик: Республика Сербская не примет во внимание обвинительный приговор суда БиГ
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Nedim Grabovica/Global Look Press

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что не примет во внимание обвинительный приговор, вынесенный судом БиГ.

«Это решение, по сути, принято иностранцем, который не был назначен ООН и не имеет на это легитимных полномочий. Вполне естественно, единственное, что можно сделать в такой ситуации — не принимать во внимание решение этого суда», — сказал он.

26 февраля суд БиГ в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.

После вынесения приговора с Додиком связались премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич, которые выразили ему свою поддержку. В ходе телефонного разговора президент РС БиГ попросил сербского лидера приехать сегодня вечером в Баня-Луку. Орбан назвал судебный процесс против Додика «политической охотой на ведьм», которая является примером превращения правовой системы в оружие против демократически избранного лидера.

Ранее Додик назвал условие, при котором Республика Сербская отделится от БиГ.

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