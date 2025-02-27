В Европе приготовились установить мир на Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта в приглашении лидерам стран-членов Европейского союза на специальный саммит 6 марта заявил, что Европа готова участвовать в гарантиях соблюдения мира на Украине. Слова политика приводит РИА Новости.

«ЕС и его государства-члены готовы взять на себя большую ответственность за безопасность Европы», — заявил Кошта.

По его словам, Евросоюзу необходимо быть готовым к возможному вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения стойкого мира на Украине.

Глава Евросовета также сообщил, что пригласил украинского президента Владимира Зеленского принять участие в заседаниях 6 марта.

26 февраля британский журнал The Economist сообщил, что Франция и Великобритания планируют развернуть свои военные контингенты на Украине не на линии боевого соприкосновения, а в городах, портах, украинских атомных электростанциях и других объектах инфраструктуры.

Также газета The Wall Street Journal писала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину. При этом Париж и Франция хотят использовать военный потенциал США для защиты своих солдат от угроз. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы противовоздушной обороны.

Ранее издание Politico рассказало об итогах поездки Макрона в США.