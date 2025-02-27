Депутат Дубинский: Зеленского свергнет его окружение, чтобы не попасть под удар

Люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского избавятся от него, чтобы самим не попасть под удар. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Его снесут те, кто сейчас вокруг него — потому что он им уже мешает тикать с награбленным. Они же понимают, что если доведут ситуацию до цугундера — их первыми отловят и вырежут с целью грабежа», — высказался Дубинский.

По мнению депутата, окружение Зеленского сейчас будет действовать на опережение.

25 февраля Верховная рада Украины со второй попытки поддержала постановление о продлении Владимиру Зеленскому полномочий президента до избрания нового лидера страны.

Дубинский раскритиковал это решение коллег, заявив, что это неконституционная попытка выбрать главу государства. По мнению оппозиционера, все проголосовавшие за это депутаты «будут сидеть».

До этого Дубинский также выразил мнение, что украинцы не простят Зеленскому срыв мирного договора с Россией. Он отметил, что это, в частности, вызовет негодование в армии, которая «три года не видела ротаций и отпусков».

Ранее в США призвали Зеленского к отчаянному шагу ради выживания.