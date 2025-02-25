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В Верховной раде заявили, что Зеленского «снесут изнутри»

Депутат Дубинский: украинцы не простят Зеленскому отказ от мира с Россией
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Lex Fridman/YouTube

Украинцы не простят президенту Владимиру Зеленскому срыв мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Как отреагирует на это армия, три года не видавшая ротаций и отпусков? Как отреагирует население? Зеленский понимает, что его снесут изнутри?» — написал Дубинский.

Оппозиционер и до этого заявлял о желании Зеленского продлить конфликт на территории Украины на два года. По мнению Дубинского, этот срок нужен главе Киева для того, чтобы дотянуть до промежуточных выборов в конгресс США и лишить нынешнего американского лидера большинства голосов в нижней палате. Однако Дубинский считает, что эту задумку Зеленскому не удастся реализовать.

Также Дубинский прокомментировал визит лидеров европейских стран в Киев, который состоялся 24 февраля. По его словам, политики хотели услышать о стабильности и поддержке власти на Украине, а вместо этого увидели, как Верховная рада устроила Зеленскому «холодный душ», указав на дверь прямо в присутствии представителей ЕС.

Ранее Рада не поддержала постановление о полномочиях Зеленского.

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