На Украине раскритиковали решение Рады продлить полномочия Зеленского

Постановление Верховной рады Украины о продолжении исполнения Владимиром Зеленским полномочий является неконституционной попыткой выбрать президента страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский.

«Надо подчеркнуть, постановление об узурпации власти Зеленским — это неконституционная попытка выбрать президента через Раду. Все, голосовавшие за это, будут сидеть», — написал парламентарий.

25 февраля Верховная рада Украины со второй попытки поддержала постановление, которое признает, что Владимир Зеленский может выполнять полномочия президента до избрания нового лидера. При этом мандат Зеленского не должен ставиться под сомнение народом и Радой, а выборы состоятся после завершения конфликта с РФ.

Тем временем срок Зеленского на посту президента подошел к концу 20 мая 2024 года. Выборы в прошлом году отменили из-за военного положения на Украине и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что в текущей ситуации выборы главы государства «несвоевременны».

Ранее Зеленскому сообщили, что срок годности его режима истек.