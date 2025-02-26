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Песков рассказал о будущей встрече президентов России и США

Песков: встреча президентов РФ и США должна состояться

По личной встрече президентов США и России пока нет уточнений, есть понимание, что она должна состояться и должна быть хорошо подготовлена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, в настоящий момент идет поэтапная реализация договоренностей, которые достигли главы государств и делегации высокого уровня, готовятся контакты на экспертном уровне по линии МИД.

«Так дело дойдет и до подготовки встречи на высшем уровне. Звонок при необходимости всегда может состояться, диалог возобновлен, но в настоящий момент таких планов нет. Планы могут оперативно меняться для решения насущных проблем», — сказал представитель Кремля.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Ранее в России рассказали, почему Европа «останется в дураках» из-за политики по Украине.

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