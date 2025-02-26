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В американских СМИ обсуждают исключение двух стран из НАТО по требованию России

Политолог Блохин допустил исключение Финляндии и Швеции из НАТО
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Исключение Финляндии и Швеции из НАТО по требованию России сейчас обсуждается в американских медиа. Об этом «Ленте.Ру» рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, в Вашингтоне пересматривают внешнюю политику в отношении Москвы.

Политолог подчеркнул, что российская сторона занимает нейтральную позицию в рамках сделки с США, не мешая Вашингтону «один на один разбираться с Китаем», который является главным геополитическим противником Соединенных Штатов.

В обмен на подобный нейтралитет США пересматривают подход и отношение к поддержке Украины, к НАТО, чуть ли не выводят войска из Прибалтики, добавил Блохин.

Аналогичные предположения высказал научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила. По его мнению, администрация президента США может заставить Финляндию и Швецию покинуть НАТО ради России.

23 февраля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф напомнил, что заявления о возможном членстве Украины в Североатлантическом альянсе спровоцировали Россию на ответные действия.

Ранее бывший генсек НАТО призвал Европу смириться с собственным одиночеством.

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