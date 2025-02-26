У президента России Владимира Путина есть два кандидата на должность украинского лидера. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Парламентарий считает, что первым кандидатом Путина на пост президента республики является глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Вторым — посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерий Залужный.

22 февраля 2025 года Дубинский, находящийся под стражей с ноября 2023 года, объявил в Telegram-канале о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины.

Дубинский заявил, что Украина столкнулась с «новой формой диктатуры». По его словам, Зеленский использует «подкуп, угрозы и уголовные дела», чтобы устранить конкурентов и остаться у власти без выборов.

16 февраля бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что выборы главы государства в стране могут состояться 26 октября. Он отметил, что информация об этом появилась от источников в офисе украинского лидера и в правоохранительных органах.

Ранее политолог заявил, что замена Зеленского не повлияет на конфликт.