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Посол сообщил, что Греция придерживается антироссийской позиции

Посол РФ Маслов: Греция придерживается антироссийского курса ЕС по Украине
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Depositphotos

Конфронтационная политика Греции в отношении России остается в силе, судя по последним высказываниям греческого руководства, несмотря на новые тенденции из США. Об этом заявил посол РФ в Афинах Андрей Маслов в интервью газете «Известия».

«Греческая позиция по переговорам между Россией и США в контексте Украины не отличается от мнения большинства стран — членов Евросоюза, особенно тех, которые придерживаются наиболее антироссийских взглядов», — отметил дипломат.

20 февраля постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что большинство граждан Греции и Кипра «соскучились по России» и ждут потепления во взаимоотношениях между странами. Он заявил, что после переговоров США и России в Саудовской Аравии у греков и киприотов появилась надежда, что отношения между странами наконец будут восстановлены. Там рассчитывают, что диалог между Штатами и РФ продолжится.

Ранее стало известно, что поток иностранцев в Россию вернулся к допандемийному уровню.

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