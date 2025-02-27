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Представитель сына Трампа заявил, что его слова об оружии для России сгенерировал ИИ

Пресс-секретарь Трампа-младшего назвал фейком запись об оружии для России
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Rebecca Blackwell/AP

Пресс-секретарь Дональда Трампа-младшего Эндрю Сурабиан опроверг аудиозапись, в которой якобы звучит голос сына президента США с комментариями об Украине. На своей странице в соцсети X он заявил, что ролик сгенерирован искусственным интеллектом и не имеет отношения к Трампу-младшему.

«Это на 100% фейк, созданный алгоритмами. Слова, приписываемые моему клиенту, — ложь», — написал Сурабиан.

Он обвинил сторонников «антитрамповского движения» в распространении подделки и предупредил, что подобные атаки будут продолжаться.

26 февраля сообщалось, что Трамп-младший в подкасте Triggered Podcast заявил, что США должны были сделать своим союзником Россию и поставлять оружие ей, а не Украине. Он признался, что не может себе представить человека, который в «здравом уме будет выбирать Украину» союзником, когда есть РФ.

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее сын Трампа призвал готовиться к военным вызовам со стороны Китая.

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