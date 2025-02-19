Сын Трампа призвал готовиться к военным вызовам со стороны Китая

Дональд Трамп-младший о Китае: не стоит тыкать дракона в глаз без необходимости

Власти Соединенных Штатов должны быть готовыми ответить на любой военный вызов со стороны Китая, но оставаться открытыми для диалога с Пекином. Об этом заявил сын американского президента Дональд Трамп-младший в статье портала Human Events.

По его словам, американский лидер признает уникальность Китая в сравнении с другими странами, поэтому он призывает сосредоточить силы и внимание на уравновешивании Китая в Азии. По его словам, в реализации этой идеи может помочь заместитель министра обороны США при Дональде Трампе Элбридж Колби, который является явным сторонником политики «Америка прежде всего».

«Он утверждает, что мы должны сосредоточить наши военные силы — истощенные из-за невнимания и разбазаривания Байдена — на КНР. Но в то же время он поддерживает моего отца в его открытости к переговорам с Си Цзиньпином и избегании ненужного тыканья дракону в глаз», — заявил он.

Трамп-младший добавил, что народ США больше всего выиграет от баланса с Китаем, который избежит войны и это имеет смысл.

До этого глава МИД КНР Ван И в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай нацелен на построение стабильных и предсказуемых отношений с США, но решительно ответит в случае попыток Вашингтона усилить конфронтацию.

Ранее в США включили Россию и Китай в список «нарушителей спокойствия».