Россия и Ирак обсуждают условия участия в нефтяном проекте

Россия и Ирак обсуждают условия участия российской стороны в нефтяном проекте Насирия, заявили в министерстве энергетики РФ по итогам заседания комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что российские компании накопили опыт сотрудничества с иракскими партнерами в нефтяной сфере. Стороны более 10 лет осуществляют разработку совместных проектов нефтедобычи на трех месторождениях, а также было открыто крупнейшее за 25 лет месторождение «Эриду».

До этого сообщалось, что российские нефтяные компании, вероятно, начнут сокращать добычу нефти из-за того, что последние санкции США, введенные администрацией экс-президента США Джо Байдена, усложнили экспорт.

В феврале агентство Bloomberg написало, что цена на российскую сырую экспортную нефть Urals снизилась из-за новых санкций США против России. Уточнялось, что стоимость этого российского сырья впервые с декабря опустилась ниже $60 за баррель. Кроме того, российские экспортеры вынуждены продавать нефть с дополнительными скидками до $16 за баррель. Для сравнения, весь 2023 год цена на Urals держалась на цене $80 за баррель.

Ранее были названы страны, выигравшие от санкций против российской нефти.