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В МИД Турции заявили о невостребованности европейской политики по Украине

Фидан: методы Европы по Украине оказались невостребованными из-за ухода США
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Dilara Senkaya/Reuters

Политические и военные методы Европы в отношении Украины оказались невостребованными после изменения позиции США. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Al Jazeera Arabic, передает РИА Новости.

«Европа разработала военный план на Украине, в основном, шагая с США. Теперь, в условиях отсутствия Америки, все мобилизованные Европой методы и возможности, как политические, так и военные, внезапно оказались невостребованными», — сказал Фидан.

В данный момент Европа осталась один на один с Россией, из-за чего основы европейской безопасности «пошатнулись», считает глава турецкого МИД.

По его словам, Евросоюз, европейские демократии и европейская экономика были созданы под «зонтиком безопасности» США, но теперь европейцы «сталкиваются с огромным кризисом безопасности».

Позиция Вашингтона по урегулированию конфликта посылает Европе «совсем другой сигнал», и, возможно, к лету Евросоюз или европейские страны захотят оказаться в другой структуре безопасности, то есть вне НАТО, добавил турецкий министр.

26 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что новая встреча представителей РФ и США пройдет в Стамбуле 27 февраля.

Ранее Рубио заявил, что США будут проверять искренность намерений РФ по Украине.

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