Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рубио заявил, что США будут проверять искренность намерений РФ по Украине

Глава Госдепа США обещал проверить искренность РФ по урегулированию на Украине
close
Nathan Howard/Reuters

Соединенные Штаты будут проверять, искренне ли Россия хочет достичь урегулирования украинского конфликта, заявил в интервью Fox News глава госдепа США Марко Рубио.

«Я не знаю. Думаю, что мы это проверим», — сказал госсекретарь, когда его спросили об искренности намерений Москвы.

Он добавил, что детали урегулирования будут обговаривать американские и российские дипломаты.

Кроме того, по словам Рубио, США находятся в постоянном контакте с Киевом по вопросу урегулирования конфликта на Украине, в том числе на уровне глав внешнеполитических ведомств. Он подчеркнул, что за последние шесть дней дважды общался с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

До этого сообщалось, что на Украине идет подготовка к визиту украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

Ранее Рубио заявил, что работа над сделкой по минеральным ресурсам с Украиной продолжается.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами