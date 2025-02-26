Рубио заявил, что США будут проверять искренность намерений РФ по Украине

Соединенные Штаты будут проверять, искренне ли Россия хочет достичь урегулирования украинского конфликта, заявил в интервью Fox News глава госдепа США Марко Рубио.

«Я не знаю. Думаю, что мы это проверим», — сказал госсекретарь, когда его спросили об искренности намерений Москвы.

Он добавил, что детали урегулирования будут обговаривать американские и российские дипломаты.

Кроме того, по словам Рубио, США находятся в постоянном контакте с Киевом по вопросу урегулирования конфликта на Украине, в том числе на уровне глав внешнеполитических ведомств. Он подчеркнул, что за последние шесть дней дважды общался с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

До этого сообщалось, что на Украине идет подготовка к визиту украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

Ранее Рубио заявил, что работа над сделкой по минеральным ресурсам с Украиной продолжается.