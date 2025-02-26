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Американское СМИ узнало о сделке США и РФ по Донбассу

NBC: РФ договорилась с США о правах на добычу металлов в Донбассе и Запорожье
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Москва предложила Вашингтону получить часть прав собственности на добычу редкоземельных металлов в Донбассе и Запорожской области. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что предложение было сделано в рамках встречи сторон в Саудовской Аравии. По данным канала, сделка находится на стадии обсуждения. В Вашингтоне не исключают, что договоренности могут быть достигнуты, утверждают американские чиновники.

По оценке NBC, сделка «гарантировала бы Москве сохранение территорий Донбасса и Запорожской области».

24 февраля в интервью журналисту Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американцев, чтобы вести сотрудничество по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии.

Путин также заверил, что Москва ничего не имеет против сохранения государственности Украины, и подчеркнул, что территория республики не должна использоваться как «враждебный плацдарм».

При этом глава государства подчеркнул, что возможное соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по редкоземельным металлам никак не касается России.

Ранее Путин рассказал о переговорах с США по украинскому конфликту.

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