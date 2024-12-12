Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сына Трампа развеселило видео, в котором его отец «пинает» Зеленского

Сын Трампа посмеялся над видео, где его отец прогоняет Зеленского с обложки Time

Сын избранного президента США Дональда Трампа посмеялся над видео, в котором его отец пинком ноги «прогоняет» украинского лидера Владимира Зеленского с обложки журнала Time. Ролик с соответствующим содержанием Дональд Трамп-младший опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На записи можно увидеть обложку журнала Time, посвященную «Человеку года». Изначально на ней «красуется» президент Украины, но через несколько секунд в кадре появляется нога будущего американского лидера. В результате Трамп пинает Зеленского и, танцуя, занимает его место.

В комментариях к посту сын избранного президента США оставил сообщение с несколькими смеющимися эмодзи.

11 декабря газета Politico написала, что будущий американский лидер по итогам текущего года может стать «Человеком года» по версии журнала Time. Также в список претендентов попали действующий вице-президент США Камала Харрис, предприниматель Илон Маск и глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

В 2022 году соответствующее звание было присвоено Зеленскому и «духу Украины».

Ранее Маск заявил, что не хочет становиться «Человеком года» по версии журнала Time.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами