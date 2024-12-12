Сына Трампа развеселило видео, в котором его отец «пинает» Зеленского

Сын избранного президента США Дональда Трампа посмеялся над видео, в котором его отец пинком ноги «прогоняет» украинского лидера Владимира Зеленского с обложки журнала Time. Ролик с соответствующим содержанием Дональд Трамп-младший опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На записи можно увидеть обложку журнала Time, посвященную «Человеку года». Изначально на ней «красуется» президент Украины, но через несколько секунд в кадре появляется нога будущего американского лидера. В результате Трамп пинает Зеленского и, танцуя, занимает его место.

В комментариях к посту сын избранного президента США оставил сообщение с несколькими смеющимися эмодзи.

11 декабря газета Politico написала, что будущий американский лидер по итогам текущего года может стать «Человеком года» по версии журнала Time. Также в список претендентов попали действующий вице-президент США Камала Харрис, предприниматель Илон Маск и глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

В 2022 году соответствующее звание было присвоено Зеленскому и «духу Украины».

Ранее Маск заявил, что не хочет становиться «Человеком года» по версии журнала Time.