Рубио заявил, что работа над сделкой по минеральным ресурсам с Украиной продолжается

Рубио: США еще не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам

Соединенные Штаты до сих пор не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News, передает РИА Новости.

По его словам, работа над сделкой еще продолжается.

«По моей последней оценке, это очень близко к финишной черте», — сказал Рубио.

24 февраля вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Киев и Вашингтон находятся на завершающей стадии переговоров по минеральной сделке. По информации Reuters, украинская сторона предложила подписать соглашение в Вашингтоне во время переговоров лидеров двух стран. По словам Стефанишиной, почти все ключевые детали были согласованы.

До этого британская газета Financial Times писала, что украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главой минфина США Скоттом Бессентом при обсуждении сделки по редкоземельным металлам «был очень зол», между сторонами произошел конфликт. По данным издания, Вашингтон требует 50% прав на редкоземельные металлы Украины и важнейшие полезные ископаемые страны, чтобы окупить затраты на поддержку Киева.

Ранее Зеленский перечислил требования к гарантиям безопасности.