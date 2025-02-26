Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госсекретарь США рассказал о контактах Вашингтона и Киева

Рубио: США находятся в постоянном контакте с Киевом по урегулированию конфликта
close
Evelyn Hockstein/Reuters

США находятся в постоянном контакте с Киевом по вопросу урегулирования конфликта на Украине, в том числе на уровне глав внешнеполитических ведомств. Об этом в интервью Fox News рассказал американский госсекретарь Марко Рубио.

Он подчеркнул, что за последние шесть дней дважды общался с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Рубио также напомнил, что после диалога между президентом США и президентом Украины Владимиром Зеленским последний также встретился с министром финансов Соединенных Штатов Скоттом Бессентом, а также с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

«Так что говорить, что мы не общаемся с ним, просто неверно», — заключил Рубио.

До этого сообщалось, что на Украине идет подготовка к визиту Зеленского в США.

25 февраля Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает, что создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефть и газ, а также связанных с ними логистических услуг. При этом в документе по-прежнему ничего не говорится о гарантиях безопасности для Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский накричал на главу минфина США при обсуждении сделки по ресурсам.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами