Госсекретарь США рассказал о контактах Вашингтона и Киева

Рубио: США находятся в постоянном контакте с Киевом по урегулированию конфликта

США находятся в постоянном контакте с Киевом по вопросу урегулирования конфликта на Украине, в том числе на уровне глав внешнеполитических ведомств. Об этом в интервью Fox News рассказал американский госсекретарь Марко Рубио.

Он подчеркнул, что за последние шесть дней дважды общался с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Рубио также напомнил, что после диалога между президентом США и президентом Украины Владимиром Зеленским последний также встретился с министром финансов Соединенных Штатов Скоттом Бессентом, а также с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

«Так что говорить, что мы не общаемся с ним, просто неверно», — заключил Рубио.

До этого сообщалось, что на Украине идет подготовка к визиту Зеленского в США.

25 февраля Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает, что создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефть и газ, а также связанных с ними логистических услуг. При этом в документе по-прежнему ничего не говорится о гарантиях безопасности для Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский накричал на главу минфина США при обсуждении сделки по ресурсам.