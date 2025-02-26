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На Украине заявили о подготовке к визиту Зеленского в США

На Украине готовятся к визиту Зеленского в США
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Efrem Lukatsky/AP

На Украине идет подготовка к визиту президента страны Владимира Зеленского в США. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Однако, на каком этапе подготовка и когда состоится визит Зеленского в США, собеседник портала не уточнил.

25 февраля Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает, что создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефть и газ, а также связанных с ними логистических услуг. При этом в документе по-прежнему ничего не говорится о гарантиях безопасности для Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

FT также утверждала, что Зеленский в ближайшие недели полетит в США для подписания этого соглашения. По данным журналистов, сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел. По информации газеты, это «открывает перспективу» поездки Зеленского в Белый дом.

Ранее Зеленский накричал на главу минфина США при обсуждении сделки по ресурсам.

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