Встречу госсекретаря США Рубио и главы евродипломатии Каллас отменили

Встреча государственного секретаря Марко Рубио и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которая должна была состояться в Вашингтоне, отменена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

Он подчеркнул, что встреча Рубио и Каллас не состоится в этот раз из-за проблем с расписанием.

До этого глава евродипломатии Каллас сказала, что в заявлениях администрации США по Украине «сильно представлены российские нарративы». Также Каллас говорила, что мирные договоренности США и России не будут работать, пока их не поддержат Европейский союз и Украина.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее заявил, что его страна должна иметь армию в 800 тыс. человек согласно гарантиям безопасности.

Ранее Каллас заявила, что без ЕС и Украины мирные договоренности не будут работать.