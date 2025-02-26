Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Встречу госсекретаря США Рубио и главы евродипломатии Каллас отменили

Встреча госсекретаря США и главы евродипломатии в Вашингтоне отменена
close
Nathan Howard/Reuters

Встреча государственного секретаря Марко Рубио и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которая должна была состояться в Вашингтоне, отменена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

Он подчеркнул, что встреча Рубио и Каллас не состоится в этот раз из-за проблем с расписанием.

До этого глава евродипломатии Каллас сказала, что в заявлениях администрации США по Украине «сильно представлены российские нарративы». Также Каллас говорила, что мирные договоренности США и России не будут работать, пока их не поддержат Европейский союз и Украина.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее заявил, что его страна должна иметь армию в 800 тыс. человек согласно гарантиям безопасности.

Ранее Каллас заявила, что без ЕС и Украины мирные договоренности не будут работать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами