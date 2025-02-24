Глава Евродипломатии увидела российские нарративы в заявлениях Вашингтона

Каллас: в заявлениях США по Украине представлены российские нарративы

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в заявлениях администрации США по Украине «сильно представлены российские нарративы». Ее слова приводит РИА Новости.

«Если посмотреть на последние послания из США, то мы видим, что российские нарративы там сильно представлены», — сказала дипломат перед заседанием в Брюсселе министров иностранных дел стран Евросоюза.

Также Каллас заявила, что мирные договоренности США и России не будут работать, пока их не поддержат Европейский союз и Украина.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее заявил, что его страна должна иметь армию в 800 тыс. человек по гарантиям безопасности.

Ранее в Британии подсчитали, сколько лет Украина будет выплачивать США компенсацию за помощь.