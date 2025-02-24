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Каллас заявила, что без ЕС и Украины мирные договоренности не будут работать

Каллас: ЕС пока предметно не обсуждает отправку европейских войск на Украину
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РИА Новости

Мирные договоренности США и России не будут работать, пока их не поддержат Европейский союз и Украина. Об этом заявила глава Евродипломатии Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что Европа и Украина также должны согласиться с этими договоренностями.

Дипломат добавила, что ЕС пока предметно не обсуждает отправку европейских войск на Украину, рассматривает гарантии безопасности.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее заявил, что его страна должна иметь армию в 800 тыс. человек по гарантиям безопасности.

Также сообщалось, что премьер-министр Британии Кир Стармер планирует в ходе визита в Вашингтон убедить американское руководство в том, что любое мирное соглашение должно быть подкреплено гарантиями безопасности, даже без непосредственного размещения войск США на украинской территории.

Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявил, что планы стран Запада по поводу урегулирования на Украине предполагают развертывание в республике европейских войск, но без участия НАТО.

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Переговоры о мире на Украине
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