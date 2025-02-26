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В Госдуму внесут проект о запрете ряду иностранных компаний возвращаться в Россию

В ГД внесут проект о запрете возврата в РФ компаниям, которые финансировали ВСУ
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Depositphotos

Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» планируют внести в Госдуму законопроект о запрете иностранным компаниям, финансировавшим Вооруженные силы Украины (ВСУ), вести деятельность в России. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

«Иностранные компании, финансировавшие ВСУ или другие организации, деятельность которых направлена против безопасности России, не будут иметь права вести деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Накануне глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что немецкие инженерные компании и производители автомобилей хотели бы вернуться на российский рынок в случае отмены санкций.

До этого министр экономики и развития России Максим Решетников заявил, что требования для иностранных компаний, решивших вернуться на российский рынок, по локализации и инвестициям будут совсем иные.

Ранее были раскрыты три главных условия возвращения западных компаний в Россию.

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