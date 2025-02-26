Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили о желании компаний вернуться на рынок России

Политик ФРГ Нимайер: инженерные фирмы и автопроизводители хотят вернуться в РФ
close
Global Look Press

Немецкие инженерные компании и производители автомобилей хотели бы вернуться на российский рынок в случае отмены санкций. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Полагаю, вернуться (в Россию. — прим. ред.) были бы готовы многие инженерные компании. И в немецких СМИ уже обсуждают, что многие компании хотят вернуться для ведения дел», — заявил он.

По словам Нимайера, в снятии санкций и возвращении на российский рынок особенно заинтересованы немецкие производители авто, а также предприятия Германии из сферы розничной торговли.

До этого британская газета Financial Times писала, что Германия продолжает закупать сжиженный природный газ (СПГ) из России через другие страны.

Специалист по энергетической политике из Бельгии Ангелос Куицис заявил, что такое противоречие с официальной риторикой Европейской комиссии происходит из-за отсутствия прозрачности на внутреннем рынке ЕС, что затрудняет контроль и отслеживание происхождения поставок топлива — российский газ, закупаемый Германией, по документам официально называется «бельгийским».

Ранее с российского рынка ушел один из крупнейших операторов платных дорог Европы.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами