В Германии заявили о желании компаний вернуться на рынок России

Немецкие инженерные компании и производители автомобилей хотели бы вернуться на российский рынок в случае отмены санкций. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Полагаю, вернуться (в Россию. — прим. ред.) были бы готовы многие инженерные компании. И в немецких СМИ уже обсуждают, что многие компании хотят вернуться для ведения дел», — заявил он.

По словам Нимайера, в снятии санкций и возвращении на российский рынок особенно заинтересованы немецкие производители авто, а также предприятия Германии из сферы розничной торговли.

До этого британская газета Financial Times писала, что Германия продолжает закупать сжиженный природный газ (СПГ) из России через другие страны.

Специалист по энергетической политике из Бельгии Ангелос Куицис заявил, что такое противоречие с официальной риторикой Европейской комиссии происходит из-за отсутствия прозрачности на внутреннем рынке ЕС, что затрудняет контроль и отслеживание происхождения поставок топлива — российский газ, закупаемый Германией, по документам официально называется «бельгийским».

Ранее с российского рынка ушел один из крупнейших операторов платных дорог Европы.