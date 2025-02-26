Названы цели визита президента Гвинеи-Бисау в РФ

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в ходе визита в Россию обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным совместную добычу полезных ископаемых на территории африканской республики. Об этом сообщило португальское издание Lusa со ссылкой на источники.

Утверждается, что Гвинея-Бисау может предложить России совместно осваивать месторождения нефти, газа, фосфатов и бокситов.

Кроме того, по данным издания, Эмбало обсудит с Путиным возможности обучения в РФ гражданских служащих и приобретение оборудования для патрулирования и разведки на море.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин 26 февраля проведет переговоры с главой Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который посетит Москву с официальным визитом.

В прошлом году Умару Сисоку Эмбало посетил Россию с рабочим визитом 8-11 мая. Президент Гвинеи-Бисау был почетным гостем на параде Победы. В ходе своего визита он провел переговоры с российским лидером, затем в Казани вместе с Рустамом Миннихановым посетил ИТ-парк, а в Чечне вместе с Рамзаном Кадыровым — Российский университет спецназа. Подробнее о поездке президента Гвинеи-Бисау — в материале «Газеты.Ru».

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